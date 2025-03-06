Захарова поинтересовалась, зачем посол Франции собрался приехать в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла сомнению цели визита нового посла Франции в Москву на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о России как «угрозе для Европы». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Новый посол Франции хочет развивать отношения с Россией, а его президент заявляет, что мир в Европе не в приоритете, а Россию нужно «утихомирить». Зачем тогда едет посол?» — задалась вопросом дипломат.

По данным СМИ, кандидатом на пост посла является Николя де Ривьер, постоянный представитель Франции при ООН.

«Выступление Макрона получилось по-настоящему весенним. Он заявил, что самая мощная армия в Европе — у него. А Зеленский говорит, что — у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — добавила Захарова.

Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, Макрон заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев предрек исчезновение Макрона после его слов о российской угрозе.