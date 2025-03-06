«Истерика достигла апогея»: в Госдуме оценили слова Макрона о российской угрозе

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Газете.Ru», что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о ядерном оружии и угрозе со стороны России хочет помешать укреплению российско-американских отношений и урегулированию конфликта на Украине.

«Макрон решил примерить на себя воинственную роль и выступить со столь же несоответствующим действительности, сколь и пафосным заявлением об угрозе, якобы исходящей от России. А его слова о применении ядерного оружия не выдерживают критики. Это означает, что истерика в рядах ЕС достигла апогея. И дело здесь не в угрозе со стороны России, которая нелепа и надуманна, а в том, что Макрон, как и его европейские коллеги из «партии войны» решают свои шкурные интересы. Эта агрессивная риторика возникла как раз тогда, когда процесс урегулирования конфликта обретает все более четкие очертания. Внести смуту в этот процесс — в числе неблаговидных целей Макрона. Он намеренно гиперболизирует ситуацию и стремится помешать укреплению российско-американских отношений», — сказал он.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова поинтересовалась, зачем посол Франции собрался приехать в Россию.