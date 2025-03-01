Надеются ослабить Россию. В США заявили, что ЕС хочет на год продлить конфликт на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа хочет еще на год продлить украинский конфликт. По его словам, в ЕС надеются таким образом ослабить Россию, чтобы она просила мира. Рубио отметил, что это «не очень реалистичный» план. При этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала, что Брюссель усилит поддержку Украины.

Европа хочет продлить украинский конфликт на год, надеясь таким образом ослабить Россию. Об этом заявил CNN госсекретарь США Марко Рубио.

«Министр иностранных дел одной страны, я не буду называть, кто именно, сказал мне, что план [завершения конфликта] заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия оказалась ослабленной до такой степени, что просила бы мира», — отметил он.

Рубио подчеркнул, что план не очень реалистичный.

Также госсекретарь прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме поддержала Киев. Она сказала, что «свободному миру нужен новый лидер», роль которого «должны примерить европейцы». Также Каллас заявила, что ЕС усилит поддержку Украины, «чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору».

«Я слышал комментарии лидера ЕС, заявившей о необходимости нового лидера свободного мира. Эти люди играют в глупые игры и выступают с подобными заявлениями. Какой у них план завершения [конфликта]? Единственный человек, который реально пытается положить конец этому конфликту, — это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», — заявил Рубио.

Он добавил, что по-прежнему верит в возможность прекращения боевых действий.

Как Европа поддержала Зеленского?

Не только Кая Каллас после ссоры Зеленского и Трампа выразила поддержку Украине.

В частности, польский премьер-министр Дональд Туск поддержал президента Украины, заявив, что украинцы «не одни» в текущем конфликте. Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, подчеркнул, что его страна «стоит на стороне Украины более, чем когда-либо».

«Пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия», — отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал союзников продолжать помогать Киеву.

«Есть агрессор: Россия. Есть жертва: Украина. Мы были правы, когда три года назад помогли Украине и ввели санкции против России, — и должны продолжать это делать», — написал французский лидер в соцсети Х.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что его страна будет поддерживать Украину еще больше, чем когда-либо. Зеленского также поддержали премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Германии Анналена Бербок и кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц.

При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц выступил с нейтральным заявлением:

«Мы работает над общим путем к прочному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию — и на Европу».

Кто поддержал Трампа?

Единственным европейским лидером, который поддержал президента США после перепалки в Белом доме, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Сильные люди создают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступил за мир. Даже если многим это сложно переварить», — заявил он.

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В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которой СМИ прочили звание главного союзника Трампа в Европе, призвала европейцев не допустить углубления разногласий с Вашингтоном.

«Необходимо немедленно провести саммит США, европейских государств и союзников, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние серьезные проблемы», — сказала она.

Итальянский премьер-министр также отметила, что любое разделение ослабляет Запад и никому не выгодно.