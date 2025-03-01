Президент Чехии обратился к Европе после встречи Трампа и Зеленского

Президент Чехии Павел: страна стоит на стороне Украины более, чем когда-либо

Президент Чехии Петр Павел поддержал украинское государство после скандальной встречи лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

По словам чешского политика, его страна «стоит на стороне Украины более, чем когда-либо».

«Пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия», — добавил он.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский подчеркнул отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп понял о Зеленском то, о чем Россия говорила много раз.