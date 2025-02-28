Премьер Польши выступил с поддержкой в адрес Зеленского

Премьер Польши Туск поддержал Зеленского после перепалки с Трампом в Белом доме

Премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после его перепалки с главой США Дональдом Трампом.

«Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», — написал глава польского кабмина.

28 февраля на встрече в Белом доме президенты Украины и Соединенных Штатов устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

После перепалки с Зеленским американский лидер заявил о сложности ведения дел в такой манере.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Медведев назвал полезной «затрещину» Зеленскому от Трампа.