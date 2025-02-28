Орбан поддержал Трампа после его перепалки с Зеленским

Орбан о ссоре Трампа с Зеленским: сильные люди создают мир, слабые — войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте в соцсети X выразил поддержку президенту США Дональду Трампу после его перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Сильные люди создают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступил за мир. Даже если многим это сложно переварить», — написал Орбан.

Мнение Орбана поддержал предприниматель и глава глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

После спора с Зеленским Трамп заявил о сложности ведения дел в такой манере.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Маск прокомментировал перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме.