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Орбан поддержал Трампа после его перепалки с Зеленским

Орбан о ссоре Трампа с Зеленским: сильные люди создают мир, слабые — войну
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MTI/PM Office/Zoltan Fischer/Pool/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте в соцсети X выразил поддержку президенту США Дональду Трампу после его перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Сильные люди создают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступил за мир. Даже если многим это сложно переварить», — написал Орбан.

Мнение Орбана поддержал предприниматель и глава глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

После спора с Зеленским Трамп заявил о сложности ведения дел в такой манере.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Маск прокомментировал перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме.

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Ссора Трампа и Зеленского
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