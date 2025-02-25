Трамп назвал странным вопрос, собираются ли США вносить вклад в восстановление Украины

Президент США Дональд Трамп назвал странным вопрос о готовности Вашингтона участвовать в восстановлении Украины. США уже оказали помощь стране на миллиарды долларов, заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам переговоров в Белом доме, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины», — сказал Трамп.

Он добавил, что Соединенные Штаты уже вложили в Украину около $350 млрд, что является довольно большим вкладом.

Американский лидер также повторил свое требование, что любая сделка должна предусматривать передачу Украиной значительных прав на редкоземельные минералы в качестве «возврата» Вашингтону сотен миллионов долларов помощи. Макрон же подчеркнул, что любая сделка «не должна означать капитуляцию Украины».

Визит президента Франции в США стал первым визитом европейского лидера в Белый дом во время второго срока Трампа.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины.

Ранее стало известно, что США не хотят включать гарантии безопасности в соглашение с Киевом.