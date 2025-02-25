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СМИ сообщили о крупной неудаче Макрона в переговорах с Трампом

Guardian: Макрон не смог изменить позицию США по конфликту на Украине
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Кадр из трансляции

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог изменить позицию США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Макрон покидает Вашингтон без твердого обещания поддержки США или явного изменения позиции (президента США Дональда – прим. ред.) Трампа по… Украине», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в сообщении The Guardian, премьеру Британии Киру Стармеру также предстоит нелегкая работа, когда он встретится с Трампом в четверг, 27 февраля.

Глава британского кабмина также попытается увести президента США от грани раскола с Европой, пишет газета.

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал «унижением» ситуацию во время визита Макрона в Белый дом, когда Трамп не вышел поприветствовать своего коллегу.

Видеозапись с визитом президента Франции в Белый дом распространилась в сети. На кадрах можно увидеть, как к Белому дому подъезжает автомобиль марки «Шевроле» с флагами США и Франции. Машина издала несколько сигналов, но президент США не вышел поприветствовать французского коллегу. В итоге Макрон махнул рукой собравшимся журналистам и вошел в здание.

Ранее Путин удивился «интеллигентному» отношению Трампа к европейским лидерам.

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Переговоры о мире на Украине
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