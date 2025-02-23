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Партия Шольца провалилась на выборах в Германии

На выборах в Германии победил консервативный блок ХДС/ХСС с 29% голосов
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Lisi Niesner/Reuters

На досрочных парламентских выборах в Германии выигрывает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с почти 29% голосов, передает ZDF со ссылкой на данные экзитпола.

Как сообщает телеканал, второе место занимает правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось Социал-демократической партии Германии действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат. За ней следуют «Зеленые» с 12% и «Левая партия» с 9%. Свободной демократической партии Германии и «Союзу Сары Вагенкнехт», набравшим по 5%, следует опасаться за возвращение в бундестаг.

ZDF отметил, что явка на голосовании стала самой высокой с момента объединения Германии в 1990 году и составила 83%.

Теперь ХДС/ХСС сформирует правящую коалицию. Она выдвинет кандидата в канцлеры, который и станет новым главой правительства Германии. Состав парламента избирут сроком на четыре года. В нем будет не менее 598 депутатов. Изначально выборы должны были пройти 28 сентября 2025 года, но они были перенесены на более ранний срок после краха левоцентристского коалиционного правительства канцлера Шольца в конце прошлого года.

Ранее русские эмигранты рассказали «Газете.Ru», что их не устраивает в нынешней Германии.

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