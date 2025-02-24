В США оценили подход нового канцлера Германии к Путину

Politico: новый канцлер Германии Мерц будет жестче Шольца по отношению к России

Победивший на парламентских выборах в Германии лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет жестче относиться к России, чем его предшественник Олаф Шольц. Об этом пишет американская газета Politico.

«У него, безусловно, будет более жесткий подход, чем у Шольца», — говорится в сообщении издания.

Американская газета называет отношение Мерца к России «консервативным западногерманским подходом».

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц заявил об отсутствии планов по отправке военных на Украину.