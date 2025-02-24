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Лидер ХДС/ХСС прокомментировал будущие отношения ФРГ и РФ

Лидер ХДС/ХСС Мерц: рано или поздно отношения с РФ придется наладить
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Lisi Niesner/Reuters

Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что рано или поздно придется наладить отношения с Россией. Его слова передает РИА Новости.

Мерц подчеркнул, что Россия исторически и культурно является европейским государством.

«В один прекрасный день настанет необходимость, когда нужно будет предпринять серьезную попытку налаживания отношений с ней», — отметил политик.

Мерц также указал на необходимость продолжения помощи Украине. Он активно выступил за поставку Киеву ракет Taurus.

До этого Мерц говорил, что сейчас на повестке дня не стоит вопрос отправки европейских военных на Украину.

Телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Ранее русские эмигранты рассказали «Газете.Ru», что их не устраивает в нынешней Германии.

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