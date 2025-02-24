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В ФРГ назвали разгромной победу «Альтернативы для Германии»

Bild: «Альтернатива для Германии» разгромила своих конкурентов на востоке ФРГ
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Sebastian Willnow/Global Look Press

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала «разгромную победу» в восточной части ФРГ, там поддержка АдГ доходит до 40%. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«АдГ набирает до 40 процентов: Восток — темно-синий!» — говорится в сообщении издания.

Газета приводит результаты правой немецкой партии на востоке страны. К примеру, в Тюрингии партия набрала почти 40% голосов, в Саксонии — 37,3%.

При этом отмечается, что в Берлине ситуация сложилась иначе: здесь АдГ получила 15,2%, однако ее поддержка значительно выше в восточных районах города.

Как пишет Bild, на западе Германии результаты выборов в бундестаг совершенно иные. Там большинство голосов у Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС), «Зеленых», а также у Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц заявил об отсутствии планов по отправке военных на Украину.

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