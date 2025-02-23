Зеленский заявил о готовности к отставке и отказался возвращать долги США

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 23 февраля 2025 года

Владимир Зеленский провел пресс-конференцию накануне третьей годовщины с начала СВО. Он заявил, что готов уйти в отставку ради мира или вступления страны в НАТО, и отказался признавать долги Киева перед США. Кроме того, президент Украины перечислил требуемые гарантии безопасности, раскрыл сроки проведения выборов и отреагировал на обвинения в диктатуре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это поможет его стране получить гарантии безопасности или обеспечит ей место в НАТО.

«Если мир для Украины, вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — сказал он.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В прошлом году президентские выборы на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава государства назвал их тогда «несвоевременными». Президент России Владимир Путин при этом подчеркивал, что единственной легитимной властью на Украине остались парламент и спикер Рады, так как военное положение не означает пролонгацию результатов президентских выборов. Во время пресс-конференции Зеленский пообещал, что выборы состоятся после отмены военного положения.

Зеленский подчеркнул, что «не собирается быть у власти десятилетия» и фокусируется на безопасности страны «сегодня, а не через 20 лет». По его словам, он верит, что президент США Дональд Трамп поможет закончить боевые действия. В то же время Зеленскому бы хотелось, чтобы Вашингтон «был на стороне» Киева, «чтобы это не была просто медиация».

Украинский лидер заявил, что Вашингтон ставит перед собой цель закончить «горячую фазу» конфликта в 2025 году — и при этом настаивает на прекращении огня без гарантий безопасности для Украины, с чем Киев не согласен. По словам Зеленского, Украина в качестве гарантий требует принятия в Евросоюз, финансирования Западом украинской армии в размере 800 тыс. военных и размещения на своей территории иностранного когтингента . Зеленский также отметил, что хочет, чтобы «соглашение с США было без скандалов». При этом подчеркнул, что «Трамп не навсегда, а мир нужен на долгие годы».

Зеленский добавил, что 24 февраля в Киеве пройдет саммит с участием европейских лидеров, который, возможно, станет «переломным моментом». В то же время для разрешения конфликта, по мнению президента Украины, необходима личная встреча с Трампом.

«На этой неделе завершить эту войну с гарантиями безопасности для Украины невозможно», — констатировал политик.

Также украинский лидер заявил, что в мирных переговорах, по его мнению, должны участвовать Украина, Европа, США и Россия.

Гранты — не долги

Кроме того, Зеленский не признал финансовые претензии США, указав, что договаривался с экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом «о грантах, а не займах».

«Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США <...> Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты», — сказал он.

Украинский политик заверил также, что не будет подписывать то, что «будут выплачивать 10 поколений украинцев» — так он прокомментировал предлагаемое США соглашение по редкоземельным металлам.

Кроме того, Зеленский назвал замороженные российские активы «украинскими деньгами». «Именно наши деньги, а не наши с партнерами», — уточнил он.

«Будем как-то жить с США»

Зеленский также отреагировал на то, что Трамп назвал его «диктатором». Он отметил, что обижался бы на лидера США, «если бы действительно был диктатором», но в данной ситуации «это просто слова».

Украинский президент напомнил, что является законно избранным лидером страны, который получил на выборах 73% голосов.

«Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться... Будем как-то жить с Соединенными Штатами»», — сказал он, добавив, что ему важно, что думают о нем граждане его страны.

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Сейчас, по словам Зеленского, его рейтинг составляет 65% — Трамп ранее заявлял, что поддерживают президента Украины лишь 4% жителей страны. Зеленский назвал эти данные «сигналом, распространяемым русскими».

«Потому я и говорю о прямом диалоге со мной и Трампом. 4% и реальные 65% сегодняшние цифры доверия – это серьезная разница», — сказал он.

При этом ранее Зеленский ссылался на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), по результатам которого рейтинг доверия к нему достигает 57%. Уровень поддержки в 65% уже после этого показало исследование группы «Рейтинг».