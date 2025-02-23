«Мелкий украинский выскочка». Почему Трамп ненавидит Зеленского?

Американская газета The New York Post сообщила, что в Белом доме советуют украинскому лидеру Владимиру Зеленскому покинуть Украину и «уехать во Францию». Отношение президента США Дональда Трампа к Зеленскому становится все более враждебным. Журналисты отмечают, что открытое противостояние со стороны Зеленского заставило Трампа «сильно разозлиться». Почему американский президент может испытывать «личную неприязнь» к Зеленскому – в материале «Газеты.Ru».

Источник, близкий к президенту США Дональду Трампу, сообщил, что в Белом доме считают, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше всего будет покинуть Украину и «уехать во Францию», написала американская газета The New York Post.

До этого британский журнал The Economist писал, что заявления Трампа о необходимости провести на Украине выборы нового главы государства говорят о его желании избавиться от Зеленского. Издание отметило, что «Зеленский никогда не нравился Трампу».

Отношение американского президента к своему украинскому коллеге стало более враждебным в последние дни. На этой неделе Трамп назвал Зеленского комиком и «диктатором без выборов», а члены его администрации выражали недовольство отказом Зеленского подписывать соглашение о добыче полезных ископаемых на Украине.

Выпад Трампа в сторону Зеленского прозвучал после того, как украинский лидер оспорил утверждения о своих низких рейтингах. Американский президент в одном из своих выступлений говорил, что уровень поддержки президента Украины упал до 4%.

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«Сегодня утром вышел опрос КМИС с 57% доверия ко мне. Так что, если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, – не получится. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве», – сказал Зеленский.

По мнению корреспондента Al Jazeera в Белом доме Кимберли Халкетт, именно открытое противостояние со стороны Зеленского заставили Трампа «сильно разозлиться».

Зеленский настолько взбесил президента США во время переговоров Вашингтона с Москвой, что глава Белого дома был на грани того, чтобы прекратить военную помощь Украине. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на чиновников.

«Трамп был на грани того, чтобы лишить Украину американской военной поддержки», — отмечается в статье.

Обиды первого срока

Газета The Times, анализируя выступление президента Трампа в Мар-а-Лаго после переговоров Москвы и Вашингтона на этой неделе, отмечает личную неприязнь Трампа к Зеленскому:

«В потоке обвинений президент США на секунду остановился и с трудом отметил: «Он мне лично нравится, он в порядке». Даже для человека, который написал книгу «Искусство сделки», это было трудно».

The Times пишет, что «враждебность Трампа к Зеленскому» можно проследить еще со времен его первого срока в Белом доме, когда бывший глава президентской кампании Трампа 2016 года Пол Манафорт оказался втянутым в украинский коррупционный скандал.

До того как присоединиться к команде Трампа, Манафорт тесно сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Позже украинские активисты обнаружили рукописные документы в партийном штабе бывшего президента, которые якобы подтверждали, что Янукович посылал огромные суммы денег Манафорту, журналистам и законодателям.

close Yuri Gripas/Reuters

В ответ на эти обвинения Трамп и его союзники заявили, что это не более чем уловка, придуманная Демократической партией для дискредитации его кампании. Однако это разоблачение привело к отставке Манафорта, а позже ему были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

«Затем в 2019 году телефонный разговор президента США с Зеленским, который в то время только одержал победу на своих президентских выборах, в конечном итоге привел к запуску процедуры импичмента против Трампа», – говорится в материале The Times.

В ходе разговора Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который получал десятки тысяч долларов ежемесячных платежей от Burisma — украинской газовой компании, которая находилась под следствием по факту коррупции.

Трамп призвал своего коллегу «докопаться до сути и разобраться», а затем отправил своего адвоката Руди Джулиани оказать давление на чиновников в Киеве. Взамен американский лидер якобы обещал возобновить выделение Украине военной помощи в размере $250 млн. Президент Украины так и не выполнил просьбу Трампа.

Как Трампу пытались объявить импичмент 24 сентября 2019 года бывшая тогда председатель палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Трампа в действиях, которые противоречили конституции США. Она ссылалась на публикацию газеты The Washington Post, в которой говорилось, что во время разговора с Зеленским в июле 2019 года Трамп якобы обещал возобновить выделение Украине военной помощи в размере $250 млн, только если Зеленский поможет ему получить компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Последний должен был стать основным соперником Трампа на выборах 2020 года.



Действия демократов Трамп назвал «харассментом президента» и позже опубликовал полную расшифровку разговора с Зеленским. Однако это не остановило демократов. 13 января 2021 года палата представителей конгресса США большинством голосов поддержала инициативу импичмента Дональду Трампу. Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего с должности Трампа 9 февраля 2021 года. В результате голосования 13 февраля Трамп был оправдан.

Трамп был оправдан по всем обвинениям, но импичмент, как пишет The Daily Mail, «усилил его личную неприязнь к Зеленскому и укрепил его мнение об Украине как о стране, не заслуживающей доверия».

«Трамп ненавидит Украину. Он и его окружение считают, что Украина была причиной всех проблем Трампа», – заявил изданию Politico в прошлом году Лев Парнас, американский бизнесмен советского происхождения, который когда-то был посредником на Украине для адвоката Трампа Джулиани.

close Jonathan Ernst/Reuters

Гений может быть только один

Журналисты американского издания The Hill объясняют ненависть Дональда Трампа по отношению к Зеленскому тем, что американский лидер чувствует «угрозу со стороны Зеленского, которого он назвал величайшим продавцом в истории».

«Выбор Трампом слова «продавец» явно уничижительный. Он подразумевает, что Зеленский, как продавец подержанных автомобилей, обманывает наивных американцев. Более важным является признание Трампом того, что Зеленский – величайший продавец «в истории». Однако Трамп считает, что это он самый умный и лучший посредник, президент, предприниматель и так далее», – говорится в материале The Hill.

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По мнению издания, Трамп признает, что Зеленский слишком хорош в том, что он делает:

«Так что Зеленский – это угроза. Может быть только один гений, и этот человек не может быть каким-то мелким украинским выскочкой».