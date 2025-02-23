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Зеленский объяснил, почему не обиделся на Трампа за «диктатора»

Зеленский заявил, что не обиделся на Трампа, назвавшего его диктатором
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Wolfgang Rattay/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции накануне третьей годовщины начала СВО отреагировал на то, что американский коллега Дональд Трамп назвал его «диктатором».

Украинский политик сказал, что обижался бы на лидера США, если бы действительно был диктатором, а так, для него это просто слова. Зеленский напомнил, что является законно избранным президентом, который получил на выборах 73% голосов, и пообещал, что после окончания военного положения будет избран новый глава государства.

«Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться... Будем как-то жить с Соединенными Штатами»», — сказал президент Украины.

Он добавил, что ему важно, что думают о нем граждане его страны.

19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что украинскому лидеру «лучше поторопиться, иначе у него не останется страны». По словам Трампа, его администрация успешно ведет переговоры с Россией по урегулированию конфликта в то время, как Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. До этого американский президент уже говорил, что, если Киев хочет получить место за столом переговоров, Украине необходимо провести выборы. Зеленский при этом назвал себя «очень неудобным человеком» для президента РФ Владимира Путина и утверждал, что Россия хочет от него избавиться.

Ранее США отказались называть Россию «агрессором».

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