Зеленский хочет гарантий безопасности для Украины от Турции

Украинский президент Владимир Зеленский собирается обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности, которые Украине могла бы предоставить Анкара. Об этом сам политик рассказал в интервью турецкой газете Star.

Зеленский заявил журналистам, что Украина хотела бы завершения боевых действий, основанного на определенных гарантиях безопасности.

«Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены Соединенными Штатами, Европейским союзом, всей Европой, включая Турцию», — добавил он.

Украинский лидер уточнил, эти вопросы будут обсуждаться во время его встречи с Эрдоганом в турецкой столице.

17 февраля Зеленский заявил, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль. Еще одной гарантией он назвал «большую армию», сопоставимую по численности с ВС РФ. Он считает, что это «психологически очень важно», потому что является сигналом для России.

Ранее Шольц заявил, что Европа не позволит демилитаризировать Украину.