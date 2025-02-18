Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию

Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отменил свой визит в Саудовскую Аравию 19 февраля на фоне переговоров между делегациями России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом он заявил на пресс-конференции в Турции после встречи с президентом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Украинский лидер перенес визит на 10 марта.

«Я не поеду в Саудовскую Аравию», — сказал Зеленский.

18 февраля Зеленский, комментируя прошедшие переговоры России и США в Эр-Рияде, поинтересовался, почему Киев должен идти на ультиматумы, если до этого он не пошел на них «в самый сложный момент». Президент Украины также заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия Киева.

17 февраля Зеленский заявил, что когда приедет в Саудовскую Аравию, то спросит у принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауди, что он знает о темах переговоров России и США.

Ранее сообщалось, что страны G7 собираются объявить о готовности Зеленского к переговорам.