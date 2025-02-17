Россию за ночь атаковали 90 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1090-й

Украина потеряла 46 тыс. военных убитыми, еще 380 тыс. солдат ранены, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.
Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине для обсуждения новой архитектуры безопасности, которое должно учитывать «глобальную угрозу», якобы исходящую от России.
На экстренном саммите в Париже, который пройдет 17 февраля, лидеры стран Европы обсудят конкретные планы обеспечения безопасности региона, независимо от участия США, а также поддержки Украины и укрепления ее переговорной позиции, сообщает Financial Times.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Президент Украины Владимир Зеленский публично объявил, что не примет никаких решений, заключенных между США и Россией по ситуации в его стране.
США не пригласили украинскую делегацию на переговоры с Россией в Саудовской Аравии, потому что Вашингтон планирует провести двусторонние встречи с представителями Москвы и Киева по отдельности, а затем организовать совместную встречу, сообщает NBC со ссылкой на источники среди американских чиновников.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах по урегулированию конфликта, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска на Украине, подчеркнув, что этот шаг является частью усилий по обеспечению безопасности страны. Его заявление прозвучало перед встречей европейских лидеров в Париже, где будет обсуждаться инициатива Эммануэля Макрона по возможному развертыванию миротворческих сил. На фоне переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, на которые европейские страны не пригласили, Лондон намерен занять более активную позицию в поддержке Киева.
Европу «обязательно спросят» по поводу урегулирования конфликта на Украине, потому что она оказала Киеву больше поддержки, чем США, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться «очень скоро», сообщил американский лидер.
Подконтрольный ВСУ город Херсон частично обесточен, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.
🔴 Средства ПВО уничтожили 90 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщил в Минобороны РФ.
Над акваторией Азовского моря сбиты 38 БПЛА, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, семь - над Черным морем. Еще по два дрона были сбиты над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской.
Также уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.