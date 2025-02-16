«У России теперь больше Javelin, чем у Британии»: в НАТО недовольны «расточительностью» ВСУ

Украинские военнослужащие получают противотанковые ракеты Javelin, доставленные в рамках военной помощи США Украине, в аэропорту Борисполь под Киевом, 2022 год

Из-за действий украинских военных в распоряжении ВС России может быть больше противотанковых управляемых ракет Javelin, чем у британской армии, сообщили источники газеты The Sunday Telegraph. Издание пишет, что в НАТО недовольны расточительным подходом ВСУ к использованию западного вооружения. Кроме того, бойцы ВСУ часто бросают оружие и технику НАТО при отступлении. Оставляют на поле боя и дорогие Javelin — один комплекс стоит больше $100 тысяч. Как «советский» подход мешает применять западную военную технику — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ используют поставляемое западными союзниками вооружение в комбинации с советским оружием, что из-за разных подходов к применению приводит к «расточительной трате», пишет газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источник. В то время как в НАТО придерживаются тактики точного применения дорогостоящего оружия, «советский» подход, используемый украинской армией, подразумевает массированное использование дешевой огневой мощи.

Собеседник издания, обучающий украинских солдат, рассказал, что поставленные Британией противотанковые ракеты NLAW ВСУ применяли «как РПГ» — ручные противотанковые гранатометы. Военные выпускали по пять-шесть ракет, каждая из которых стоит около £20 тыс. (более 2,2 млн рублей) . Это стало известно после изучения видео, которое Украина предоставляла для отчетности. Специалист объяснил, что применение РПГ так дорого не обходится.

Другие источники The Telegraph сообщили, что украинские военные при отступлении зачастую оставляют технику на поле боя. В то же время один из основных принципов НАТО — «ничего не оставлять позади» из-за высокой стоимости оружия. Бросают бойцы ВСУ и пусковые установки для противотанковых ракет Javelin. Цена одной такой — больше $100 тысяч. В результате ПТРК достаются ВС России.

«У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — заявил один из собеседников газеты.

По данным The Telegraph, украинская армия не придерживается западной тактики, поскольку бойцы ВСУ прошли недостаточно долгое обучение применению оружия НАТО. Кроме того, украинцы не согласны с западными инструкторами, не знакомыми с условиями реального боя. Украина даже запрашивала больше дешевой огневой мощи, и Западу пришлось искать советское оружие в бывших странах Организации Варшавского договора.

«Иностранное обучение, если оно не адаптировано к украинским условиям и не интегрировано в существующие практики подразделений, не только неэффективно, но и опасно», — объяснил The Telegraph командир 108-го батальона ВСУ Сергей Филимонов.

Британия разоружила себя

Осенью замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что в результате поддержки ВСУ королевство истощило собственные запасы вооружений. Однако решение передать Украине как можно больше оружия было абсолютно правильным, добавил он.

«Мы истощили свои собственные запасы, чтобы это сделать», — процитировала Полларда газета The Times.

Столкнулась Великобритания и с нехваткой средств ПВО. Королевство оказалось уязвимым в случае возможной ракетной атаки, заявил бывший глава комитета по обороне палаты общин парламента Тобиас Эллвуд. Для защиты объектов критической инфраструктуры он призвал создать собственную систему противовоздушной обороны, подобную израильскому «Железному куполу».

Теневой министр обороны от Консервативной партии Джеймс Картлидж также призвал правительство ускорить выпуск боеприпасов и систем ПВО.

О поставках Украине ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin рассказали и в США. Там уточнили, что для восполнения запасов этих вооружений могут уйти годы. По данным журналистов, только в течение 2022 года американские военные передали ВСУ 8500 комплексов Javelin.

Что будет с ВСУ без помощи США

Если США прекратят поддержку Украины, уже к лету ВСУ окажутся в непростом положении, сообщили источники британской газеты The Guardian.

По словам президента Владимира Зеленского, без американской помощи Украине придется очень сложно.

«У нас будет мало шансов, чтобы выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно <…> Я не хочу думать о том, чтобы воевать против России без американской поддержки», — заявил Зеленский телеканалу NBC News.

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