У российской армии оказалось больше Javelin, чем у Великобритании

Telegraph: у российской армии оказалось больше ПТРК Javelin, чем у британской

На вооружении российской армии оказалось больше американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, чем у британской из-за потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Telegraph.

«У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — рассказал источник в британской армии.

По словам обозревателя издания, украинские военные неоднократно бросали дорогостоящее западное вооружение, которое можно использовать повторно. Отмечается, что один лишь пусковой модуль Javelin стоит больше $100 тысяч. Уточняется, что затем данное оружие оказывается в руках у российских военных.

До этого в Пентагоне сообщили, что США значительно нарастили производство боеприпасов во время конфликта на Украине. Так, объем выпуска снарядов калибра 155 миллиметров увеличился в 2,8 раза, достигнув 40 тысяч единиц в месяц, что на 178% больше, чем до специальной военной операции (СВО).

Ранее в Генштабе ВС РФ назвали объемы поставок на Украину с начала СВО.