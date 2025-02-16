Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У российской армии оказалось больше Javelin, чем у Великобритании

Telegraph: у российской армии оказалось больше ПТРК Javelin, чем у британской
close
Ukrainian Defense Ministry Press Service/AP

На вооружении российской армии оказалось больше американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, чем у британской из-за потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Telegraph.

«У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — рассказал источник в британской армии.

По словам обозревателя издания, украинские военные неоднократно бросали дорогостоящее западное вооружение, которое можно использовать повторно. Отмечается, что один лишь пусковой модуль Javelin стоит больше $100 тысяч. Уточняется, что затем данное оружие оказывается в руках у российских военных.

До этого в Пентагоне сообщили, что США значительно нарастили производство боеприпасов во время конфликта на Украине. Так, объем выпуска снарядов калибра 155 миллиметров увеличился в 2,8 раза, достигнув 40 тысяч единиц в месяц, что на 178% больше, чем до специальной военной операции (СВО).

Ранее в Генштабе ВС РФ назвали объемы поставок на Украину с начала СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами