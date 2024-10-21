В Лондоне заявили о дефиците систем ПВО в Великобритании

Великобритания из-за нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО) является уязвимой перед ракетной атакой со стороны потенциального противника. Об этом, ссылаясь на экс-главу комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиаса Эллвуда, сообщает газета I.

По его мнению, британские средства ПВО в случае атаки с применением гиперзвуковых ракет будут перегружены, в результате чего Лондону будут угрожать массированные бомбардировки. Эллвуд подчеркнул, что для защиты критической инфраструктуры необходимо инвестировать в создание британской системы противовоздушной обороны, аналогичной израильскому «Железному куполу».

Теневой министр обороны от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Картлидж также призвал правительство ускорить производство средств ПВО и боеприпасов. Он отметил, что разработка гиперзвуковых ракет и широкое применение дронов требуют дополнительных вложений в систему ПВО Великобритании.

9 октября глава ситуационного центра по вопросам Украины при министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что за прошедшую неделю Берлин передал Киеву новые системы ПВО IRIS-T.

Ранее сообщалось, что в Турции решили отделить свою систему ПВО от ПВО НАТО.