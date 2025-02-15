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Зеленский оценил поддержку Украины со стороны США

Зеленский: шансы Украины на выживание без США низкие
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал низкими шансы Украины на выживание без поддержки США. Его слова передает телеканал NBC News.

По его словам, без США Украине будет «очень-очень сложно».

«У нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов», — отметил Зеленский.

До этого Зеленский на встрече с американскими парламентариями пожаловался сенаторам, что в соглашении с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах нет слов о гарантиях безопасности для Украины.

Зеленский, объясняя свое решение, по данным нардепа Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заявил сенаторам, что в соглашении с США нет ни одного слова о гарантиях безопасности для Украины.

Также в офисе президента Украины заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил нужды ВСУ в артиллерии.

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.

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