Зеленский оценил поддержку Украины со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский назвал низкими шансы Украины на выживание без поддержки США. Его слова передает телеканал NBC News.
По его словам, без США Украине будет «очень-очень сложно».
«У нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов», — отметил Зеленский.
До этого Зеленский на встрече с американскими парламентариями пожаловался сенаторам, что в соглашении с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах нет слов о гарантиях безопасности для Украины.
Зеленский, объясняя свое решение, по данным нардепа Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заявил сенаторам, что в соглашении с США нет ни одного слова о гарантиях безопасности для Украины.
Также в офисе президента Украины заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил нужды ВСУ в артиллерии.
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