Трамп анонсировал контакты России, Украины и США. Военная операция, день 1087-й

ЗАЭС не пострадала от ударов ВСУ по Запорожской ТЭС, работает штатно, сообщил директор по коммуникациям.
🔴 Мирный житель погиб в селе Кукуевка Белгородской области при атаке беспилотником ВСУ, сообщил губернатор Гладков.
ВСУ атаковали расположенную в Энергодаре Запорожскую ТЭС, без электричества остались более 50 тыс. абонентов, сообщили в минэнерго региона.
Звонок российскому лидеру Владимиру Путину был первоочередной задачей для выяснения намерений Москвы по поводу урегулирования на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
В день телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина чиновники из британского правительства, готовящиеся к встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, были предупреждены, что «грядет что-то важное», но никто не знал, что именно и какую противоречивую реакцию вызовет это событие, пишет The Times.
США не исключают полностью вариант отправки войск на Украину, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не видит «никакой возможности» того, что Россия согласится на вступление Украины в НАТО.
Урегулирование украинского конфликта пройдет с потенциальной потерей Киевом территорий, заявил в интервью телеканалу Fox Business спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг признать конфликт на Украине чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.
🔴 Средства ПВО сбили за ночь 50 украинских беспилотников: 41 дрон уничтожен над Белгородской областью, пять — над Воронежской, четыре — над Ростовской, сообщили в Минобороны РФ.