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Политика

Трамп анонсировал контакты России, Украины и США. Военная операция, день 1087-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1087-й день
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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников над регионами России. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом и Украина тоже будет в них участвовать. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал признать украинский конфликт чрезвычайной ситуацией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:30

9:21

ЗАЭС не пострадала от ударов ВСУ по Запорожской ТЭС, работает штатно, сообщил директор по коммуникациям.

9:12

🔴 Мирный житель погиб в селе Кукуевка Белгородской области при атаке беспилотником ВСУ, сообщил губернатор Гладков.

9:03

ВСУ атаковали расположенную в Энергодаре Запорожскую ТЭС, без электричества остались более 50 тыс. абонентов, сообщили в минэнерго региона.

8:54

Звонок российскому лидеру Владимиру Путину был первоочередной задачей для выяснения намерений Москвы по поводу урегулирования на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

8:45

В день телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина чиновники из британского правительства, готовящиеся к встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, были предупреждены, что «грядет что-то важное», но никто не знал, что именно и какую противоречивую реакцию вызовет это событие, пишет The Times.

8:36

США не исключают полностью вариант отправки войск на Украину, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal.

8:27

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не видит «никакой возможности» того, что Россия согласится на вступление Украины в НАТО.

8:20

8:16

Урегулирование украинского конфликта пройдет с потенциальной потерей Киевом территорий, заявил в интервью телеканалу Fox Business спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

8:13

На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

8:10

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг признать конфликт на Украине чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.

8:04

🔴 Средства ПВО сбили за ночь 50 украинских беспилотников: 41 дрон уничтожен над Белгородской областью, пять — над Воронежской, четыре — над Ростовской, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1087-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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