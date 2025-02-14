«Армия в 1,5 млн». Зеленский рассказал, что хочет взамен членства в НАТО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие в двусторонней встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в Мюнхене, Германия, 14 февраля 2025 года.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Мюнхене, что США никогда не хотели видеть Украину в НАТО. Альтернативой вступлению страны в альянс он назвал создание армии численностью в 1,5 млн человек. В Киеве также составили карту точек, где должен быть развернут миротворческий контингент.

Если Украину не возьмут в НАТО, то ей будет нужна полуторамиллионная армия, заявил президент страны Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

«То есть, это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн», — сказал он.

Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп не готов говорить о вхождении Украины в альянс, так как считает такой сценарий эскалацией.

«Я никогда не слышал во время разговоров на уровне президентов, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к Трампу. Это вопрос к политике США», — добавил украинский президент.

100 тысяч миротворцев

Зеленский также подчеркнул, что Киев крайне заинтересован в получении гарантий безопасности от США, однако готов рассмотреть возможность формирования миротворческого контингента исключительно из украинцев.

«Возникал вопрос о готовности принять европейский контингент. Я ответил, что мы готовы к контингенту, состоящему даже только из украинцев. Главное, какое будет оснащение? Если у нас есть 150-160 самолетов F-16 и более 25 систем Patriot, то зачем нам команды от США или европейских стран?» — сказал Зеленский.

Он заявил, что для обеспечения мира на территории республики нужно разместить миротворческий контингент в 100 тысяч солдат.

По словам Зеленского, во время разговора с Трампом они говорили о гарантиях безопасности и о том, как они могут выглядеть – в виде членства в НАТО, ядерного оружия «или какого-то сдерживающего пакета». Еще один вариант — «строительство НАТО на Украине».

«Я дал военным нашим задание: посчитайте, пожалуйста, и покажите мне точки. Мы нарисовали карту. У нас все готово, и я в Мюнхене [на конференции по безопасности] могу об этом говорить, не очень открыто, но там нужно 100 тысяч человек», — рассказал украинский президент.

Причина СВО

Трамп ранее заявил, что возможность вступления Украины в НАТО стала одной из причин, по которой Россия начала военную операцию.

«Они также с самого начала, задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО. Они заявляли об этом очень решительно. Я действительно думаю, что это стало причиной начала войны», — сказал президент США в ходе пресс-конференции с премьером Индии Моди.

По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, заявив о возможности вступления Украины в альянс.

«Я могу сказать, что задолго до Путина я слышал, что Россия никогда бы этого не приняла, и думаю, Украина это понимала», — констатировал американский президент.

12 февраля шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран, а США не будут отправлять туда свои войска. Он также добавил, что Вашингтон не считает членство Украины в НАТО частью мирного плана.

«Мы не нужны НАТО»: Зеленский признал, что Украину не ждут в альянсе Украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна не станет членом НАТО, так как альянс силен и... 12 февраля 21:11

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Вашингтона «проявлением реализма».

«Мне кажется, в этом в большей степени проявляется реализм. Вы слышали, наверное, вчера <...> заявление президента Трампа, который говорил о том, что <...> вся история началась после того, как команда Байдена начала спекулировать на теме НАТО», — прокомментировала дипломат.