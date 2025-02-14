«Последняя надежда Зеленского». Чего ждать от Мюнхенской конференции

С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности, в рамках которой состоятся многочисленные неформальные и личные встречи политиков стран НАТО и других приглашенных государств. На этот раз один из главных вопросов, беспокоящих участников конференции, связан с позицией США относительно поддержки Украины. Остались ли у Зеленского надежды на помощь Запада и почему Европа хочет продолжать конфликт с Россией — в материале «Газеты.Ru».

В ожидании переговоров

Накануне открытия Мюнхенской конференции по безопасности, стартовавшей 14 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что не ее полях может состояться встреча между российскими, американскими и украинскими «людьми высокого уровня». По его словам, они соберутся, чтобы обсудить пути решения украинской проблемы.

«У них будет встреча в Мюнхене завтра [14 февраля]. Там будет представлена Россия, с нашими людьми. Украину, кстати, тоже пригласили. Не знаю точно, кто будет от какой страны. Но люди высокого уровня от России, от Украины и от Соединенных Штатов», — сказал он.

Возможность подобной встречи отвергла пресс-секретарь МИД Мария Захарова. Она подтвердила, что Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию и представителей МИД и других органов там не будет .

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что речи о заключении мирного соглашения «сейчас не идет» — и Киев точно не станет подписывать такой документ в Мюнхене. «Мы помним, что здесь было подписано — я такое не повторяю», — сказал он, предположительно, имея в виду Мюнхенское соглашение 1938 года, когда Великобритания, Франция и Италия, стремясь избежать войны, санкционировали аннексию Судетской области нацистской Германией.

Он подчеркнул, что не намерен встречаться с представителями российской стороны.

«Я не планирую встречаться с россиянами. Я готов встретиться только с одним россиянином — Путиным <...> Мы сядем с Путиным и остановим войну», — отметил Зеленский, добавив, что встреча может состояться только после того, как Киев разработает совместный план с Трампом и ЕС.

Слова Трампа о присутствии в Мюнхене российских представителей очень не понравились европейцам, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

«Многие немецкие политики и лично [канцлер Германии Олаф] Шольц выступили за то, чтобы переговоров с Россией по Украине без участия европейских стран не было. Даже если бы какие-то контакты в Мюнхене и состоялись, я сильно сомневаюсь, что они были бы продуктивными, судя по тому, как уперлись украинцы с европейцами», — сказал Федоров.

По его мнению, для европейцев украинский вопрос сейчас тесно связан с вопросом собственной безопасности. То есть решать один без другого для них невозможно.

«Такая позиция и создает сегодня шум. Сам факт того, что Путин и Трамп рассматривают вопрос по Украине, а значит и вопрос безопасности в Европе, без европейцев, воспринимается ими как предательство», — добавил Федоров.

В центре исследований проблем безопасности РАН считают, что России и не надо сейчас присутствовать на Мюнхенской конференции, потому что эта площадка будет нужна американцам, чтобы представить европейцам новый взгляд на будущее Украины и Европы, заявил «Газете.Ru» политолог Константин Блохин.

«Рано говорить о прямых переговорах по Украине, сейчас пока что идет только подготовка к ним. Сначала должна пройти встреча в Саудовской Аравии, и если там все закончится хорошо, то к концу февраля – началу марта начнутся позитивные сдвиги», — сказал Блохин.

На что может рассчитывать Зеленский

Американскую делегацию в Мюнхене в этот раз возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс, который в рамках конференции по безопасности встречается с Зеленским.

«Шокирует многих»: вице-президент США Вэнс анонсировал переговоры и сделку по Украине Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведут к заключению сделки... 14 февраля 13:16

Выступая в Мюнхене, Вэнс заявил, что Европа столкнулась с кризисом, который стал следствием ее собственных действий. Американский вице-президент также отметил, что Европе больше всего угрожают не Россия и Китай, а ее отход от фундаментальных демократических ценностей.

«Угроза, которая беспокоит меня больше всего применительно к Европе, это не Россия, не Китай, она не исходит откуда-либо извне. Меня беспокоит внутренняя угроза — отход Европы от некоторых фундаментальных ценностей, которые она разделяет с Соединенными Штатами», — отметил Вэнс.

Накануне поездки в Мюнхен в интервью газете The Wall Street Journal он заявил, что в Вашингтоне открыты для переговоров. Вице-президент не исключил, что российско-американские отношения удастся перезагрузить после успешного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, «изоляция» России на международной арене толкает ее в сторону Китая.

Политолог Константин Блохин считает, что единственная надежда Зеленского в складывающейся ситуации — сделать ставку на европейских финансовых доноров.

«Соединенные Штаты считают, что нужно менять траекторию внешней политики и ориентироваться на Азию и сдерживание Китая. Европейцы же ненавидят и презирают Трампа, считают его популистом. Они его воспринимают как временное явление, которое закончится по истечению президентского срока. Так что Европа в силу временности политики Трампа может продолжать поддерживать Украину», — отметил эксперт.

По его мнению, сговорчивость европейских политиков с Вашингтоном будет зависеть от нескольких факторов.

«Во-первых, от того, как будет складываться внутриполитическая повестка в Штатах. Во-вторых, от продвижения российских войск. Когда Европа поймет, что Украина стала отработанным стратегическим активом, произойдет отказ от ее финансирования. В-третьих, от того, как быстро будет загибаться европейская экономика, которая развивается сейчас очень медленно и находится почти что в стагнации», — пояснил Блохин.

Эти три фактора могут переломить ситуацию, но Блохин полагает, что Европа будет действовать по инерции и продолжит в ближайшие пару лет поддерживать Украину, ненавидеть Россию и Трампа. По его словам, это и есть «последняя надежда Зеленского».

«Для Трампа главным противником является Китай. Поэтому он будет пытаться вернуть Россию в рамки западного вектора развития. Его цель — разрыв российско-китайских отношений как стратегического партнерства. Это можно сделать как раз с помощью лояльности в отношении украинского конфликта», — отметил Блохин.

«У Европы много слов, но мало возможностей»

Пока мировые лидеры собирались в Германии, глава Пентагона Пит Хегсет выступил на пресс-конференции в Польше. Он не исключил, что Европа может принять участие в переговорах по урегулированию на Украине, а Штаты — нарастить свой контингент в Польше для защиты границ блока НАТО.

close Nathan Howard/Reuters

Несколькими днями ранее, выступая в Брюсселе, глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года «маловероятно».

«Соединенные Штаты не считают, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров. Любые гарантии безопасности, предлагаемые Украине, должны быть подкреплены боеспособными европейскими войсками», — сказал Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, США не отправят туда свои войска.

По мнению политолога Сергея Федорова, европейские страны будут стремиться воздействовать на планы новой администрации США и призывать Трампа «ни в коем случае не уступать Москве».

«В Европе считают, что в преддверии возможных переговоров нужно иметь наиболее жесткую позицию, чтобы было, чем торговаться.

Я думаю, у них много слов, но мало возможностей. Не могут они заменить Соединенные Штаты в плане поддержки Украины — 70% вооружения Украины, поступающих от США. И это Европу пугает. Пугает, что придется самим решать данный вопрос», — сказал эксперт.

Он считает, что Франция во главе с «неутомимым» президентом Эммануэлем Макроном может стать главным инициатором риторики, направленной на сплочение Европы. Так они будут пытаться воздействовать на США.

В свою очередь политолог Константин Блохин считает, что инициатором антироссийской риторики в Европе прежде всего является Великобритания, далее идут Франция, Германия, Польша и страны Балтии.

«Россия находится в условиях конфронтации с Западом столетиями. А вот США концентрируются на Китае, сбрасывают с себя бремя финансирования Украины, автоматически перекладывая его на Европу. Европа будет продолжать поддерживать Украину и смотреть за взаимоотношениями Трампа с американским истеблишментом и продвижением российских войск», — подчеркнул Блохин.