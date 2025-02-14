«Шокирует многих»: вице-президент США Вэнс анонсировал переговоры и сделку по Украине

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведут к заключению сделки, которая станет для многих шокирующей, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Он уточнил, что у главы Белого дома «нет шор на глазах» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Что известно о ходе переговоров — в материале «Газеты.Ru».

О чем говорил Вэнс

В интервью газете The Wall Street Journal вице-президент США высказался о состоявшихся переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом, а также анонсировал заключения соглашения по украинскому вопросу.

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей <…> Он (Трамп. — «Газета.Ru») скажет: «Все на повестке, давайте договариваться», — предположил Джей Ди Вэнс.

По его словам, власти США открыты для переговоров , в Белом доме не поддерживают предвзятое отношение к ситуации. У президента Дональда Трампа, подчеркнул Вэнс, «нет шор на глазах» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, он четко понимает, что происходит.

Вице-президент США подчеркнул, что пока рано говорить о том, какая часть Украины «останется» у России . Не стал он подробно говорить и о гарантиях безопасности, которые украинским властям могут предложить Штаты или другие западные союзники. Все это, отметил Вэнс, необходимо проработать во время мирных переговоров.

«Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины», — объяснил он.

По словам Вэнса, если Владимир Путин не согласится заключать мирный договор, гарантирующий независимость Украины, США готовы будут ввести новые антироссийские санкции и применить другие меры воздействия. Вариант с отправкой американских войск на Украину, если переговоры с Россией зайдут в тупик, остается «на столе» , уточнил американский вице-президент.

В то же время Вэнс допустил перезагрузку российско-американских отношений после успешного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, «изоляция» России на международной арене толкает ее в сторону Китая.

«Быть младшим партнером в союзе с Китаем не в интересах Путина», — резюмировал Джей Ди Вэнс.

Крест на НАТО

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет исключил возможность отправки американских военных на Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности. Он заявлял — Украине не удастся вернуться к границам 2014 года, а в конфликте наступил «критический момент».

Как напомнил Хегсет, президент Трамп дал четко понять — конфликт должен завершиться, однако это произойдет лишь при условии, что все союзники «реалистично оценят ситуацию на поле боя». Глава Пентагона подчеркнул, что Штаты не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирной сделки, это «нереалистично». Президент Дональд Трамп поддержал отказ от идеи членства Украины в альянсе.

Реакция в России

Попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Ни Соединенным Штатам Америки, ни странам-вассалам США из Европейского союза не стоит разговаривать с Россией с позиции силы. Они могут перелистать страницы истории и увидят, что подобные попытки заканчивались абсолютно ничем. Поэтому я оцениваю такое заявление как бесперспективное», — высказался депутат.

По его словам, заявления Вэнса связаны с тем, что администрацию Трампа сформировали относительно недавно, поэтому ее «немного лихорадит».

«Я думаю, что время расставит все по своим местам, поэтому необходимо подождать, когда от теории они перейдут к практике. Пока это слова, которые ничего не значат. Мы ждем не каких-то слов, а конкретных действий от новой администрации США», — резюмировал парламентарий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявлял о начале формирования контактной группы для переговоров с США. Он пообещал проинформировать журналистов о дальнейших действиях после того, как президент примет необходимые решения.