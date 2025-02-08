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Политика

Над Россией уничтожили 36 беспилотников. Военная операция, день 1081-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1081-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили 36 беспилотников над российскими регионами. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение системы призыва для 18-летних. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта вряд ли начнутся в течение нескольких недель. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:16

Текущий антироссийский курс швейцарских властей не оставляет места для того, чтобы официальный Берн предлагал свои «добрые услуги» в качестве посредника в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил ТАСС посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

9:05

8:53

Подготовка президента Владимира Зеленского к введению специальных контрактов на военную службу для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет является частью сделки с США по редкоземельным металлам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

8:44

Россия может опубликовать еще один список российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

8:35

Дональд Трамп заявил, что Украина должна предоставить компенсацию за финансовую помощь от Вашингтона. В качестве возможного обмена обсуждается доступ к природным ресурсам страны, включая редкоземельные металлы. В ответ Владимир Зеленский выразил готовность к совместному освоению ресурсов, но подчеркнул, что Украина не отдаст их безвозмездно. Трамп и Зеленский планируют встречу для обсуждения условий соглашения.

8:26

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters анонсировал введение системы призыва для 18-летних. По его словам, это будет специальный контракт, рассчитанный на год, «в котором будет много преимуществ... также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение».

«Это для тех, кто хочет вступить в армию, это не мобилизация. <...> Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — уточнил он

8:21

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли начнутся в течение нескольких недель, заявил в интервью The Guardian министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

8:18

Великобритания помогает в разработке двух безэкипажных морских судов Wasp («Оса») и Snapper («Морской окунь») для использования украинскими силами, сообщает Naval Technology со ссылкой на послания британского министра оборонных закупок Марии Игл парламенту.

8:15

8:12

🔴 Атака БПЛА была отражена ночью на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Бочаров.

8:10

🔴 ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в Славянском районе Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна 5 домов, пострадавших, предварительно, нет, заявил губернатор Краснодарского края Кондратьев.

8:07

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.

8:04

🔴 Города и районы Ростовской области ночью были атакованы БПЛА, атаке подверглись также Ростов-на-Дону и Чертковский район региона, заявил врио губернатора Слюсарь. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.

Повреждено остекление в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону, из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1081-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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