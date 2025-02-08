Над Россией уничтожили 36 беспилотников. Военная операция, день 1081-й

Текущий антироссийский курс швейцарских властей не оставляет места для того, чтобы официальный Берн предлагал свои «добрые услуги» в качестве посредника в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил ТАСС посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
Подготовка президента Владимира Зеленского к введению специальных контрактов на военную службу для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет является частью сделки с США по редкоземельным металлам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия может опубликовать еще один список российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дональд Трамп заявил, что Украина должна предоставить компенсацию за финансовую помощь от Вашингтона. В качестве возможного обмена обсуждается доступ к природным ресурсам страны, включая редкоземельные металлы. В ответ Владимир Зеленский выразил готовность к совместному освоению ресурсов, но подчеркнул, что Украина не отдаст их безвозмездно. Трамп и Зеленский планируют встречу для обсуждения условий соглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters анонсировал введение системы призыва для 18-летних. По его словам, это будет специальный контракт, рассчитанный на год, «в котором будет много преимуществ... также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение».
«Это для тех, кто хочет вступить в армию, это не мобилизация. <...> Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — уточнил он
Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли начнутся в течение нескольких недель, заявил в интервью The Guardian министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Великобритания помогает в разработке двух безэкипажных морских судов Wasp («Оса») и Snapper («Морской окунь») для использования украинскими силами, сообщает Naval Technology со ссылкой на послания британского министра оборонных закупок Марии Игл парламенту.
🔴 Атака БПЛА была отражена ночью на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Бочаров.
🔴 ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в Славянском районе Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна 5 домов, пострадавших, предварительно, нет, заявил губернатор Краснодарского края Кондратьев.
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.
🔴 Города и районы Ростовской области ночью были атакованы БПЛА, атаке подверглись также Ростов-на-Дону и Чертковский район региона, заявил врио губернатора Слюсарь. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.
Повреждено остекление в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону, из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия.