Над Россией уничтожили 36 беспилотников. Военная операция, день 1081-й

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters анонсировал введение системы призыва для 18-летних. По его словам, это будет специальный контракт, рассчитанный на год, «в котором будет много преимуществ... также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение».

«Это для тех, кто хочет вступить в армию, это не мобилизация. <...> Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — уточнил он