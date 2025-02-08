«Выкинули, как котенка»: лишившийся части черепа боец СВО пожаловался на выписку из госпиталя

Военнослужащий Владлен Мецлер, раненный в зоне СВО и проходивший лечение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге, пожаловался на досрочную выписку. Молодой человек, потерявший часть черепа после ранения, заявил — ему даже не сняли швы и «выкинули» на улицу, «как котенка». В медучреждении ответили, что оказали помощь в полном объеме. О чем говорят стороны конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Выписали за «хулиганство»

Участник спецоперации Владлен Мецлер, проходивший лечение в госпитале Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе после ранения, обвинил учреждение в преждевременной выписке. По словам молодого человека, его обвинили в нарушении порядка, однако этот факт не подтвердился.

«В четыре утра медперсонал громко разговаривал, хохотал — проснулся, сделал замечание. В ответ услышал оскорбление в свой адрес. После спора медсестра пожаловалась завотделением», — объяснил военнослужащий.

После этого бойца перевели из отделения реанимации сначала в обычную палату, а затем и вовсе сдали полиции — якобы он распивал спиртное в палате. Медосвидетельствование показало, что Мецлер был трезв.

«Меня отпустили тут же, теперь я просто нахожусь в Петербурге, не получив должного лечения: у меня даже швы на голове не сняты. <...> Вот такое обращение с бойцами СВО. Выкинули на улицу, как котенка», — резюмировал Мецлер.

Молодой человек находился в зоне СВО с 2022 года, принимал участие в боях за Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут). Военнослужащий пожаловался, что ко всему прочему ему не выдали противосудорожные препараты и не выписали рецепты. В результате полученного ранения Мецлеру удалили часть черепа.

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Позиция врачей

Проходивший лечение участник СВО получил помощь в полном объеме, рассказали РБК в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Там уточнили, что молодой человек находился на больничной койке с 4 ноября 2024 года, а выписать его планировали 6 февраля.

«В НИИ скорой помощи ему была проведена сложная высокотехнологичная операция по восстановлению костного дефекта черепа. Врачи института проводят множество подобных операций и на постоянной основе оказывают помощь участникам СВО», — уточнили в медучреждении.

Собеседники издания объяснили — Мецлера не комиссовали, поэтому «решение о его дальнейшем статусе принимают структуры, не связанные с НИИ Джанелидзе».

Историю Владлена Мецлера стоит проверить в военной прокуратуре, заявил член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он пообещал лично заняться этим делом.

«Если будет доказано, что лечение не было закончено, то это является основанием для того, чтобы возбудить уголовное дело о самоуправстве, превышении полномочий. Если нам пришлют подробную информацию, мы будем с ней разбираться. Запросы я лично напишу, направим, проверим», — отметил Кабанов.

В отношении медперсонала НИИ скорой помощи имени Джанелидзе необходимо возбудить уголовное дело по статье об оставлении в опасности, заявил глава общественник Виталий Бородин.

«Это является позорным поступком, который показывает пренебрежение со стороны медицинского персонала к нашим ребятам, защищающим страну от терроризма, ценой своей жизни», — написал он.

Он добавил, что перед Мецлером никто не извинился. Бойца СВО так и не госпитализировали.

«Мы уже договорились по поводу больницы, куда он ляжет. Слава богу, есть неравнодушные люди, которые эту историю вчера увидели <…> и предложили оказать вот такую помощь. Мы его сейчас положим в больницу, а потом на реабилитацию. Я думаю, что мы его восстановим», — добавил Бородин.

Ранее в Томской области участнику СВО отказали в хирургическом вмешательстве. Мужчине в итоге помогли только после обращения в прокуратуру, сейчас боец находится на стационарном лечении.