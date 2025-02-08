«Страшный грохот и вибрация»: дроны ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону

ВСУ ударили по Ростову-на-Дону в ночь на 8 февраля. В результате атаки беспилотников повреждения получили 14 многоквартирных домов. Горожане рассказали, что пережидали атаку в подвалах, власти развернули пункт временного размещения и питания людей. На территории поврежденных домов в Первомайском районе ввели режим ЧС, собственникам пострадавшего жилья окажут помощь.

Ночная атака

Под удар украинских беспилотников в ночь на 8 февраля попали Ростов-на-Дону и Чертковский район, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате падения обломков БПЛА, подавленных средствами РЭБ, повреждения получили объекты на земле.

«В Первомайском районе Ростова [-на-Дону] получило повреждения остекление в нескольких пятиэтажных домах — по ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7, ул. 1-й Конной Армии, д. 16, 18, ул. В. Пановой, 37. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома», — написал глава региона.

В Чертковском районе были повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий, оттуда эвакуировали шесть работников. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Последствия удара

Ростовчане слышали громкие взрывы в центре города, на Северном и в Батайске. Жители трехэтажки на улице 1-й Конной Армии сравнили грохот во время отражения атаки украинских дронов с землетрясением.

Все случилось примерно в два часа ночи, это был страшный грохот и вибрация. Ее можно сравнить разве только с землетрясением. А потом сразу — звон стекла. Юлия Чуева Жительница Ростова-на-Дону

Как рассказал местный житель Дмитрий, громкий взрыв раздался около 02:20. В доме сработала сигнализация, и мужчина пошел будить родных.

«Мы спустились в подвал, там же были уже и соседи. Вскоре приехали сотрудники полиции, Росгвардии, скорая. Было очень много пожарных. Слава богу, не было раненых», — уточнил он.

Живущая в километре от места падения дронов ростовчанка Галина заявила, что «оглушающий звук» был слышен даже у ее дома. «Живу в километре отсюда, а здесь — мой дядя. Был слышен оглушающий звук у нас дома. У дяди четыре больших окна, и они полностью выбиты <…> Сейчас убираем стекла. По всему первому этажу выбило, даже на третьем этаже», — сказала она.

«Ночью полетели стекла со стороны двора. Я 1935 года рождения, пережила войну, мы умирали с голоду и холоду. И что ж я, замерзать должна? Пусть вставляют нам стекла», — потребовала живущая в пострадавшем доме пенсионерка Любовь Яровая.

Всего в результате ночной атаки пострадали 14 многоквартирных жилых домов — повреждения получили окна и оконные рамы, уточнил Слюсарь. Изначально сообщалось, что никто из жителей не пострадал, однако позже появилась информация об обратившейся за медицинской помощью ростовчанке. Она порезалась осколками стекла, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей №20 имени В.П. Поляничко», — написал врио губернатора.

Он пообещал, что днем специалисты заменят поврежденную газовую трубу в одном из домов, а разбитые окна временно закроют пленкой до замены на новые. Утром состоялось внеплановое заседание комиссии по ЧС, муниципальные комиссии начали работу по фиксации нанесенного ущерба.

На территории поврежденных домов в Первомайском районе ввели режим ЧС . Специалисты СК завершили работы на месте, обследовали территорию, после чего коммунальщики приступили к восстановительным работам.

«Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. Газ подается в обычном режиме», — добавил глава Ростовской области.

Он пообещал, что всем пострадавшим окажут помощь, администрация Первомайского района уже проводит поквартирный обход и начала прием заявлений от жителей. По итогам заседания комиссии по ЧС решили также выделить средства из резервного фонда городской администрации для оказания единовременной материальной помощи.