Телефонным мошенникам объявили войну. Путин поручил блокировать звонки с Украины

Президент Владимир Путин поручил разработать меры для блокировки звонков мошенников с Украины и из других недружественных стран. Решением вопроса займутся правительство, ФСБ и МВД, следует из опубликованной на сайте Кремля информации. Ответственным за исполнение задачи назначили премьера Михаила Мишустина, а также глав ведомств Александра Бортникова и Владимира Колокольцева.

Заглушить звонки

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека от 10 декабря прошлого года.

«Правительству России совместно с ФСБ России и МВД России <...> разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств», — следует из текста документа.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2025 года. Президент также поставил задачу изучить вопрос о целесообразности отображения на смартфонах россиян информации о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям.

Ранее Путин утверждал, что мошеннические схемы по выманиванию денег у россиян «возвели в ранг государственной политики» Украины.

«Совсем недавно на мероприятии «Сбера» мне Герман Оскарович Греф (глава Сбербанка. — «Газета.Ru») докладывал, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины <…> там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиманию денег у граждан России. Вот только с этого направления выманили более 250 млрд рублей», — отмечал президент во время декабрьской прямой линии.

В декабре в Роскомнадзоре рассказали, что операторы связи по умолчанию могут блокировать поступающие из-за границы звонки.

«Пользователь при этом должен иметь возможность разблокировать их все или те, которые поступают с номеров из его контактов. Эти меры полностью находятся в зоне возможностей и ответственности перед пользователями самих операторов связи», — добавили в ведомстве.

Большинство мошеннических звонков поступают из кол-центров в Днепропетровске, уточнял глава Ростелекома Михаил Осеевский. По его словам, там работают настоящие профессионалы своего дела — представляются сотрудниками государственных органов и другими людьми. Относиться к ситуации следует очень ответственно, добавил Осеевский.

Кто пострадал от рук мошенников

Жертвой телефонных мошенников с Украины в прошлом году стала народная артистка России Лариса Долина. Она продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках и лишилась около 200 млн рублей.

Весной ей позвонили и убедили поговорить с «сотрудниками спецслужб», которые заявили — ее квартирой якобы интересуются мошенники, поэтому нужно «фиктивно» продать ее в рамках «следственного эксперимента». Деньги после сделки перевели на «безопасный счет».

Долина пытается оспорить продажу квартиры, идут судебные заседания.

В декабре прошлого года пенсионерка из Москвы перевела мошенникам 146 млн рублей. Женщину убедили в том, что деньги с ее счетов уходят на нужды украинской армии.

Неизвестный позвонил ей и представился сотрудником ФСБ. В итоге она согласилась «сотрудничать со следствием», чтобы избежать уголовной ответственности за «финансирование ВСУ», и передала круглую сумму «сотрудникам ФСБ и ЦБ» во дворе своего дома. Позже выяснилось, что звонили пенсионерке из кол-центра в Днепропетровске.

Ранее жертвой украинских мошенников стал начальник отдела экономической безопасности онкоцентра Блохина. По данным Telegram-канала Baza, мужчину «разводили» в течение месяца. Сначала звонили и представлялись сотрудниками ФСБ, затем работниками ЦБ. Мужчину убедили в том, что его сбережения находятся под угрозой, и чтобы спасти их, нужно положить их на «специальный счет». В двух спортивных сумках он передал 79 млн рублей, а затем взял в долг для погашения «кредита» еще 5,6 млн.

В январе 2025 года «Интерфакс» со ссылкой на опрос сообщил, что не менее 17% россиян пострадали от действий телефонных мошенников — они лишились денежных средств или имущества. По итогам первого квартала 2024 года мошенники смогли украсть у граждан РФ в общей сложности 4 млрд рублей, подсчитал директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.