Дзержинск в ДНР перешел под контроль России. Бои за город-крепость шли почти полгода

Дзержинск в Донецкой народной республике перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины.

Дзержинск (укр. Торецк), расположенный в Донецкой народной республике, перешел под контроль российских войск после почти полугода ожесточенных боев. Город, превращенный украинскими силами в укрепрайон, долгое время оставался важным стратегическим объектом. Дзержинск расположен в 55 километрах от Донецка. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

На начало 2022 года общее число жителей Торецкой агломерации составляло более 73,5 тыс. жителей, непосредственно в Дзержинске – около 35 тыс. жителей.

«Как и многие другие крупные города Донбасса, киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. (…) Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника», — заявили в Минобороны РФ.

Военкор «Известий» Александр Сафиулин отметил, что Дзержинск со всех сторон окружен терриконами и холмами, что давало ВСУ преимущество для долгого удержания всей территории.

«Чтобы прорвать оборону и зайти в городскую черту, нашим войскам вновь пришлось пойти на хитрость. Бойцы добровольческой бригады «Ветераны» смогли скрытно пробраться в Пивничное – это пригород Дзержинска. Вновь использовали заброшенный подземный тоннель. Оказались в тылу врага, захватили опорный пункт», — написал он.

Для обороны Торецкой агломерации Вооруженные силы Украины задействовали до 50 батальонов военнослужащих, общая численность группировки превышала 40 тыс. человек.

По сообщению Минобороны, потери противника, включая раненых, составили более 26 тыс. солдат и офицеров, то есть более 70% личного состава. Кроме того, были уничтожены свыше 240 танков и других бронированных машин и более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

Помимо самого Дзержинска в результате боев были взяты 11 близлежащих населенных пунктов общей площадью 139 кв. километров.

Значение

Занятие Дзержинска российскими войсками поможет защитить гражданское население Горловки от обстрелов со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«В последние месяцы нацисты жестоко обращались с жителями Горловки, чтобы помешать освобождению Дзержинска. Каждый день они обстреливали гражданских, использовали кассетные снаряды и атаковали дронами пассажирский транспорт», — отметил дипломат.

Об обстрелах Горловки ежедневно сообщал в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.

Агентство Reuters отмечает, что «захват Торецка, расположенного на возвышенности, может позволить российским войскам еще больше усложнить логистику украинских войск на большей части востока и продвинуться на северо-запад в сторону регионального логистического центра Константиновка, который связан с несколькими ключевыми городами».

Аналогичное мнение высказано в публикации немецкого издания Focus. «Взятие города теперь может позволить России перекрыть важные пути поставок», — указано в материале.

Газета The Washington Post отмечает, что взятие Дзержинска свидетельствует о том, что «украинская оборона трещит по швам».