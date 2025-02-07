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В минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз

В Сирии разрешат сохранить военные базы России, если это будет выгодно стране
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Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Сирия открыта для сохранения Россией своих военно-воздушных и военно-морских баз в стране, пока любое соглашение с Кремлем отвечает интересам Дамаска. Об этом заявил глава Минобороны Сирии Абу Касра в интервью газете The Washington Post.

«Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да», — сказал Касра, отвечая на вопрос о том, будет ли России разрешено сохранить свой военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии.

По его словам, отношения с Москвой могут быть восстановлены таким образом, «чтобы это в первую очередь отвечало интересам Сирии, а затем их интересам».

Пока соглашение о военном присутствии России не изменилось, но в будущем оно «требует дополнительных переговоров», подчеркнул он.

Издание считает, что отношение России к новому сирийскому правительству значительно улучшилось после падения президента Башара Асада в декабре. Новые сирийские власти взвешивают требования Москвы, что свидетельствует о резких переменах среди бывших боевиков, входящих в состав правительства, пишет WP.

До недавнего времени боевики-повстанцы, такие как Абу Касра, которого издание называет ключевым лидером сирийского повстанческого движения, подвергались постоянным бомбардировкам со стороны российских военных самолетов. Но «в политике нет постоянных врагов», отмечал глава минобороны Сирии в Москве.

3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит переговоры с Дамаском по возможности сохранения военно-морской базы РФ в Тартусе.

Ранее новые власти Сирии потребовали от РФ выдать Асада.

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