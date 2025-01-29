«Компенсация» за доверие: в Сирии заговорили о деньгах за российские базы

Спецпосланник по Ближнему Востоку Михаил Богданов во время визита в Дамаск, 29 января 2025 года

Российская делегация во главе с замглавы МИД Михаилом Богдановым провела переговоры в Дамаске с новыми властями Сирии. Речь шла, в том числе и о российских базах в Тартусе и Хмеймиме. Во время диалога стороны подчеркнули «роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление». Чего ожидает новое руководство республики, и что об этом думают в РФ — в материале «Газеты.Ru».

О чем говорили в Сирии

Встреча состоялась во вторник, 28 января, сообщило сирийское агентство Sana. Россию представляли заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Делегации подняли вопрос «восстановления доверия» между народами двух стран.

«Российская сторона подтвердила поддержку продолжающихся позитивных изменений в Сирии, и диалог подчеркнул роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление»,

— отметили журналисты.

Как уточнило издание, новые сирийские власти заявили, что нормализация отношений с Россией возможна с учетом «прошлых ошибок, уважения воли сирийского народа и служению его интересам» . В администрации главы государства подчеркнули, что готовы развивать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для «построения будущего для Сирии, основанного на справедливости, достоинстве и суверенитете».

Обсуждали на встрече и судьбу российских военных баз в республике . Михаил Богданов заявил, что для решения этого вопроса необходимо провести дополнительные консультации.

«Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии», — объяснил замглавы МИД.

По его словам, ситуация с военными базами в Сирии «не меняется», стороны договорились продолжать углубленные консультации по каждому направлению сотрудничества. Вопрос о соглашении об управлении портом в Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ России, Богданов назвал «чисто техническим».

Как отреагировали власти России

Новое сирийское руководство якобы потребовало выдать им бывшего президента Башара Асада. Информацию сообщил источник агентства Reuters.

«Я это оставляю без комментариев каких-либо», — высказался на эту тему представитель Кремля Дмитрий Песков.

Данные о требовании «компенсации для восстановления доверия» могли вырвать из контекста, рассказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Сирийские власти, как мы видим, заинтересованы в продолжении контактов, присутствии России в том или ином виде в Сирии. Как это будет осуществляться, это вопрос дальнейших переговоров», — отметил парламентарий.

По его мнению, стороны сумеют найти консенсус по интересующим вопросам.

Повстанцы взяли под контроль Дамаск в ночь на 8 декабря 2024 года. Вооруженные отряды дошли до центральной площади Омейядов, захватили контору сирийского гостелевидения и обратили в бегство правительственные войска. Президент республики Башар Асад вылетел в Москву. После этого в Сирии сформировали новое правительство.

Новые власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус — этот документ подписали с российской компанией еще в 2019 году, при президенте Башаре Асаде. Правительство переходного периода собралось реструктуризировать объект и потратить все вырученные средства в интересах Сирии.

По мнению Алексея Чепы, инвестсоглашение расторгли из-за того, что России стало сложно выполнять взятые на себя обязательства.

«Я думаю, что это не связано с судьбой наших баз <…> Сейчас наше присутствие там резко сократилось, и, очевидно, нам просто сложно выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому не стоит связывать эту информацию с нашими военными базами, это немножко другое», — объяснил депутат.

России в Сирии принадлежит пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим. Объекты временно могут наделить ролью гуманитарных хабов.