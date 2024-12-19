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Россия предложила применять базы в Тартусе и Хмеймим для доставки гумпомощи

Путин: РФ предложила применять базы в Тартусе и Хмеймим для доставки гумпомощи

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что РФ предложила использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе в Сирии для доставки гуманитарной помощи.

Он отметил, что Россия предложила это партнерам, «в том числе которые находятся на территории Сирии, и соседним странам».

«Предложили использовать авиационную базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию. То же самое касается и военно-морской базы в Тартусе», — уточнил глава государства.

Также Путин заявил, что подавляющее число стран Ближнего Востока выступают за то, чтобы военные базы РФ в Сирии остались.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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Прямая линия Путина — 2024
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