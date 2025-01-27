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В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Трампом

Песков: Россия пока не получала сигналов от США по переговорам Путина и Трампа
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Susan Walsh/AP

Российская сторона пока не получала сигналов от Вашингтона по возможным будущим переговорам президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

Он отметил, что возможность встречи обычно обсуждается главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать переговоры.

По словам Пескова, пока российская сторона не получала никаких сигналов, поэтому администрация президента продолжает работать по своему графику, при этом готовность к переговорам сохраняется.

«Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время», — добавил представитель Кремля.

На прошлой неделе Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали Трампа обратить внимание на Зеленского.

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