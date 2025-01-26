Четыре сценария для Украины. Какой выберет Трамп?

Газета The Times представила четыре сценария для урегулирования конфликта на Украине. Автор статьи Энтони Лойд отмечает, что Киев сильно зависит от помощи Трампа. По его словам, только активная роль США может предотвратить наихудшие последствия, включая военное поражение Украины, разделение территории или заморозку конфликта без перспективы решения.

Колумнист газеты The Times Энтони Лойд представил четыре сценария развития конфликта в Украине и подчеркнул, что сейчас Киев как никогда нуждается в президенте США Дональде Трампе.

Первый вариант — полный крах

Наихудшим сценарием обозреватель считает полный военный проигрыш Украины. Это может произойти, если Россия прекратит переговоры, а США прекратят поддержку Киева. В таком случае украинская армия окажется истощена, и страна будет полностью сломлена.

Однако, как отмечает автор, Трамп, скорее всего, сделает все возможное, чтобы предотвратить этот исход. В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что ни Украина, ни ее союзники не смогут одержать победу на поле боя.

Второй вариант — «плохой мир»

Другой возможный исход — поражение Украины с последующим разделением ее территории. Этот исход также будет неблагоприятным, так как он не приведет к стабильности в регионе, считает Лойд. Кроме того, в случае такого сценария Трамп лишится шанса получить Нобелевскую премию мира.

Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что проигрыш Украины может обернуться для альянса убытками в триллионы долларов. Восстановление стратегии сдерживания на западном направлении потребует гораздо больше ресурсов, чем сейчас планируется.

Третий вариант — заморозка конфликта

Еще один возможный вариант — прекращение огня и заморозка конфликт. Однако автор публикации подчеркивает, что этот шаг имеет смысл только в том случае, если он станет частью всеобъемлющего урегулирования конфликта.

В окружении Трампа осознают, что простое перемирие лишь законсервирует ситуацию, а это не решит проблему. Именно поэтому такой вариант отверг государственный секретарь США Марко Рубио, пишет издание.

Россия, со своей стороны, заявляла, что не согласится на заморозку конфликта, поскольку стремится к его завершению.

Четвертый вариант — переговоры

Последним и наиболее перспективным сценарием The Times считает дипломатическое урегулирование конфликта. В этом случае Вашингтон должен предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиции силы», заручившись гарантиями безопасности.

Администрация Трампа могла бы использовать санкции против России и продолжить оказывать военную и финансовую помощь Украине в случае отказа Москвы от компромисса.

Кремль, в свою очередь, заявлял, что открыт для переговоров, но не пойдет на уступки, которые могут угрожать безопасности страны.

Москва готова, Киев не спешит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Москва открыта к переговорам, включая обсуждение конфликта с Трампом. По его словам, Россия ждет сигналов с американской стороны. При этом в Кремле подчеркивали, что пока не видят готовности Киева к переговорам.

После инаугурации Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в заключении соглашения. Однако американский лидер не уверен, готов ли к этому российский президент Владимир Путин.

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Спустя сутки Трамп публично призвал Москву пойти на сделку, пригрозив в противном случае новыми санкциями. В ответ Кремль пояснил, что в данном случае уместнее говорить об «урегулировании», а не о «сделке». Песков напомнил, что Киев официально запретил себе переговоры с Москвой. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США или Европы перед началом любых переговоров.