Четыре сценария для Украины. Какой выберет Трамп?

Колумнист газеты The Times Энтони Лойд представил четыре сценария развития конфликта в Украине и подчеркнул, что сейчас Киев как никогда нуждается в президенте США Дональде Трампе.
Первый вариант — полный крах
Наихудшим сценарием обозреватель считает полный военный проигрыш Украины. Это может произойти, если Россия прекратит переговоры, а США прекратят поддержку Киева. В таком случае украинская армия окажется истощена, и страна будет полностью сломлена.
Однако, как отмечает автор, Трамп, скорее всего, сделает все возможное, чтобы предотвратить этот исход. В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что ни Украина, ни ее союзники не смогут одержать победу на поле боя.
Второй вариант — «плохой мир»
Другой возможный исход — поражение Украины с последующим разделением ее территории. Этот исход также будет неблагоприятным, так как он не приведет к стабильности в регионе, считает Лойд. Кроме того, в случае такого сценария Трамп лишится шанса получить Нобелевскую премию мира.
Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что проигрыш Украины может обернуться для альянса убытками в триллионы долларов. Восстановление стратегии сдерживания на западном направлении потребует гораздо больше ресурсов, чем сейчас планируется.
Третий вариант — заморозка конфликта
Еще один возможный вариант — прекращение огня и заморозка конфликт. Однако автор публикации подчеркивает, что этот шаг имеет смысл только в том случае, если он станет частью всеобъемлющего урегулирования конфликта.
В окружении Трампа осознают, что простое перемирие лишь законсервирует ситуацию, а это не решит проблему. Именно поэтому такой вариант отверг государственный секретарь США Марко Рубио, пишет издание.
Россия, со своей стороны, заявляла, что не согласится на заморозку конфликта, поскольку стремится к его завершению.
Четвертый вариант — переговоры
Последним и наиболее перспективным сценарием The Times считает дипломатическое урегулирование конфликта. В этом случае Вашингтон должен предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиции силы», заручившись гарантиями безопасности.
Администрация Трампа могла бы использовать санкции против России и продолжить оказывать военную и финансовую помощь Украине в случае отказа Москвы от компромисса.
Кремль, в свою очередь, заявлял, что открыт для переговоров, но не пойдет на уступки, которые могут угрожать безопасности страны.
Москва готова, Киев не спешит
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Москва открыта к переговорам, включая обсуждение конфликта с Трампом. По его словам, Россия ждет сигналов с американской стороны. При этом в Кремле подчеркивали, что пока не видят готовности Киева к переговорам.
После инаугурации Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в заключении соглашения. Однако американский лидер не уверен, готов ли к этому российский президент Владимир Путин.
Спустя сутки Трамп публично призвал Москву пойти на сделку, пригрозив в противном случае новыми санкциями. В ответ Кремль пояснил, что в данном случае уместнее говорить об «урегулировании», а не о «сделке». Песков напомнил, что Киев официально запретил себе переговоры с Москвой. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США или Европы перед началом любых переговоров.