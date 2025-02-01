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Трамп заявил об «очень серьезных» переговорах с Россией по Украине

Трамп: США ведут с Россией серьезное обсуждение завершения конфликта на Украине
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, сообщает Reuters.

«Мы ведем очень серьезные обсуждения... с Россией, да», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о диалоге двух стран по завершению конфликта.

По словам главы государства, он надеется, что переговоры приведут к серьезным договоренностям.

Накануне Трамп отказался комментировать возможные контакты с президентом России Владимиром Путиным, отметив лишь, что ситуация развивается позитивно.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с новой администрацией США, в том числе по вопросу прекращения боевых действий на Украине. Однако в Кремле подчеркивали, что на данный момент от команды президента Дональда Трампа не поступало конкретных инициатив по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.

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