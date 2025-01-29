Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»

Sana: новые власти Сирии попросили у РФ компенсации для восстановления доверия

Новое сирийское руководство попросило у российской стороны компенсации для укрепления доверия, сообщает агентство Sana.

По данным агентства, вопросы восстановления доверия между народами двух стран обсуждались на встрече российской делегации с представителями новых сирийских властей.

«Российская сторона подтвердила поддержку продолжающихся позитивных изменений в Сирии, и диалог подчеркнул роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», — говорится в сообщении.

Новые власти Сирии также подчеркнули, что восстановление отношений с Россией должно «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

До этого заместитель руководителя МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ России, чисто технический, стороны проведут консультации по этой ситуации.

Ранее замглавы МИД РФ Богданов говорил, что Россия продолжит консультации с Сирией по военным базам.