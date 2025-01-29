РФ продолжит консультации с Сирией по военным базам

Для решения вопроса о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии необходимы дополнительные консультации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии», — сообщил дипломат.

По словам Богданова, сейчас ситуация с российскими базами в Сирии не меняется, и Москва договорилась с Дамаском о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению сотрудничества.

22 января Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус. Соглашение, подписанное в 2019 году, предусматривало, что российская компания будет управлять портом Тартус в течение 49 лет и инвестирует более $500 млн в его модернизацию.

Ранее Евросоюз увязал снятие санкций с Сирии с закрытием российских баз.