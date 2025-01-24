В МИД РФ сделали заявление о российских военных базах в Сирии

Российским военным базам в Сирии временно может быть придана роль гуманитарных хабов. Об этом говорится в ответах МИД РФ, которые поступили к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия открыта для конструктивного диалога с Сирийской Арабской Республикой по всем аспектам отношений двух стран с опорой на солидную базу двустороннего сотрудничества, наработанную за многие годы.

«Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи», — сказали в МИД.

24 января сообщалось, что Евросоюз попросил Сирию избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия санкций ЕС.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам. Таким образом он ответил на вопрос о сообщениях по решению нового правительства Сирии расторгнуть договор с Россией об аренде порта Тартус. Соглашение было заключено в 2019 году.

России принадлежат два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

Ранее Путин заявил, что подавляющее число стран Ближнего Востока выступают за то, чтобы военные базы РФ в Сирии остались.