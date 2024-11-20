В Кремле заявили, что Россия не согласится на заморозку конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что российская сторона готова к контактам и переговорам по Украине, о чем неоднократно заявлял глава государства Владимир Путин.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона не согласится на заморозку конфликта.

«Какой-то вариант заморозки конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь целей, которые всем хорошо известны», — отметил Песков.

14 ноября в МИД России раскритиковали главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за слова о «заморозке» конфликта на Украине. В ведомстве подчеркнули, что глава МАГАТЭ позволил себе недопустимые рассуждения о перспективах «заморозки» конфликта на Украине, что выходит за рамки его полномочий.

13 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение о замораживании конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения выглядит как переработанные «минские соглашения» и даже хуже.

Ранее в России призвали не допустить временной заморозки боевых действий на Украине.