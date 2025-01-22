Трамп назвал Путина умным

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умным человеком. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«Он [Путин] умный, он понимает», — отметил Трамп.

Кроме того, американский президент заявил о том, что Путин «не уважал» экс-президента США Джо Байдена.

Также Трамп выразил надежду, что его контакт с Путиным состоится «очень скоро».

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Путин назвал Трампа мужественным человеком.