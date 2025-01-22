Трамп допустил введение новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп назвал сценарий введения новых санкций против России вероятным, если Москва откажется от переговоров по Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме. Трансляция шла на YouTube.
«Звучит вероятно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Известно, что администрация Трампа может оставить в силе антироссийские санкции до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине. Говоря об этом, Трамп накануне заявил об эффективности введения тарифов против РФ в качестве меры сдерживания.
10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».
Ранее политолог предупредил, что Трамп может ужесточить антироссийские санкции.