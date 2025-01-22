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Трамп допустил введение новых санкций против России

Трамп: если Россия не пойдет на переговоры по Украине, могут быть новые санкции
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Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал сценарий введения новых санкций против России вероятным, если Москва откажется от переговоров по Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме. Трансляция шла на YouTube.

«Звучит вероятно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Известно, что администрация Трампа может оставить в силе антироссийские санкции до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине. Говоря об этом, Трамп накануне заявил об эффективности введения тарифов против РФ в качестве меры сдерживания.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее политолог предупредил, что Трамп может ужесточить антироссийские санкции.

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