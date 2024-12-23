Ушаков рассказал о планах Путина встретиться с Асадом

Ушаков: Путин намерен встретиться с Асадом, но время встречи пока неизвестно

Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с экс-президентом Сирии Башаром Асадом, который получил политическое убежище в Москве. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Но когда он будет встречаться, я, честно говоря, не знаю. Раз сказал, наверное, проведет такую встречу», — добавил он.

Во время прямой линии 19 декабря Путин заявил, что не виделся с Асадом после его приезда в Россию, но планирует это сделать.

Башар Асад сбежал в Москву вместе с семьей после того, как представители вооруженной оппозиции Сирии заняли территории, которые контролировались правительственными войсками.

РИА Новости также со ссылкой на источник сообщало, что Москва находится в контакте со свергшими Асада представителями сирийской оппозиции. Те, как утверждается, гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики.

Ранее Асад впервые прокомментировал свое бегство из Сирии.