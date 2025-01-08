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Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута

Губернатор Кондратьев: на кубанское побережье идет выброс мелкой крошки мазута
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Кадр из видео/МЧС России

Мелкофракционную крошку мазута выбрасывает на побережье Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Сейчас перед нами новый вызов — на побережье море выбрасывает мелкофракционную крошку мазута. Летом при больших температурах она начнет плавиться», — заявил глава региона.

Кондратьев добавил, что в волонтерском штабе ему рассказали, что инвентаря для уборки песка с мазутом и средств индивидуальной защиты достаточно.

Однако в свете нового вызова с мазутной крошкой необходимо продумать действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта, указал губернатор. Кондратьев пообещал проанализировать метод уборки, с помощью которого на одном из участков пляжа применяют сельскохозяйственную сеть, которая задерживает выход мазута на пляжи.

Среди прочего глава Кубани сообщил, что песчаные дюны в Анапе серьезно пострадали из-за выброса нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Кондратьев добавил, что в рамках ликвидации последствий ЧС предстоит провести большую работу по сохранению этого природного объекта.

Ранее в Крыму выявили 50 мест выброса мазута.

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