Назван точный объем нефтепродуктов, попавших в Черное море при крушении танкеров

Минтранс: при крушении танкеров в Черное море попало 2,4 тыс. т нефтепродуктов

Из-за крушения танкеров в Керченском проливе в Черное море попало 2,4 тыс. т нефтепродуктов, сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, в результате ЧП были повреждены четыре танка с мазутом. Они были разрушены по линии разлома судна. Других повреждений и утечек мазута зафиксировано не было.

«Специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море — около 2,4 тыс. тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки» — подчеркнули в Минтрансе.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее разлив нефти добрался до Крыма.