Член Общественной палаты России оскорбил президента Азербайджана. Как отреагировали в Кремле?

Песков заявил, что в Кремле не слышали слов члена ОП РФ Карасева в адрес Алиева

Член Общественной палаты России и политолог Владимир Карасев оскорбил президента Азербайджана Ильхама Алиева, который возложил на представителей Российской Федерации вину в крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. В Баку назвали Карасева далеким от культурных ценностей человеком. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слов общественника «не видели, не слышали».

В Кремле незнакомы с высказываниями члена Общественной палаты (ОП) России и политолога Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь. Мы не видели этих слов, не слышали этих слов», — отметил Песков.

Он также напомнил, что внешняя политика России формулируется и определяется президентом, а реализуется министерством иностранных дел.

«Вот на это нужно ориентироваться», — заключил пресс-секретарь президента России.

«Раскрывают варежку на мою страну»

Ранее, комментируя заявление президента Азербайджана о крушении в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний», Владимир Карасев в своем Telegram-канале назвал Алиева неприличным словом, заменив две буквы из него на точки.

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После этого Карасев выложил еще один пост, в котором заявил, что «на обиженных небратьях русскую водку возят».

На слова политолога отреагировал глава Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов. Он заявил, что, если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства, не столкнувшись с последствиями, можно предположить, что не за горами тот день, когда он может использовать подобный стиль общения и в отношении российского руководства.

«Это произошло после того, как Ильхам Алиев заявил о причастности России к крушению пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в небе над Грозным. Если Общественная палата Российской Федерации считает эту речь соответствующей своим этическим нормам, становится понятно, на каком уровне она находится сейчас», — отметил Мамедов.

Он также назвал Карасева далеким от культурных ценностей человеком и заявил, что раньше «общественные деятели России служили примером высокой культуры и моральных принципов, однако сегодня эти качества, к сожалению, утрачены».

Член ОП в ответ на это заявил, что назвал президента Азербайджана не неприличным словом, а «пидасом» — производным от испанского глагола pedir.

«Пидасами и педирами в Испании называют лиц, которые выставляют требования, условия либо активно просят. Потому, все, кто раскрывают варежку на мою страну, и смеют что-либо требовать — определенно пида..сы и педиры!!» — написал Карасев в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Крушение Embraer в Казахстане

25 декабря 2024 года самолет Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение близ Актау. В результате катастрофы 38 из 67 находившихся на борту человек погибли.

29 декабря Алиев заявил, что самолет, предположительно, потерял управление в районе Грозного в результате работы систем радиоэлектронной борьбы, а его хвостовая часть была «сильно повреждена огнем с земли». В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он также отметил, что борт подвергся внешнему воздействию в небе над Россией.

«Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия», — говорилось в публикации на сайте президента Азербайджана.

Путин принес своему азербайджанскому коллеге извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Однако официально версию Алиева в Москве не подтверждали – президент России заявил, что лайнер неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном, однако не сумел этого сделать из-за того, что российские средства ПВО отражали атаку украинских дронов.

Алиев впоследствии отметил, что его версию подтверждает и предварительное расследование. Алиев заявил, что «вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации».

Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Москва заинтересована в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения самолета.

«Даны необходимые поручения следственным органам, и оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. <...> Высказаны слова сожаления. Мы ждем результатов работы соответствующей комиссии. <...> наши специалисты оказывают полное взаимодействие», — отметил представитель Кремля.

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