В Астане ожидают прибытия комиссии по расследованию крушения самолета в Актау

Комиссия по расследованию ЧП в Актау прибудет в Астану с данными черных ящиков

Члены комиссии по расследованию крушения пассажирского самолета в Актау в ближайшие дни прибудут в Астану с расшифрованными материалами черных ящиков, извлеченных из упавшего лайнера. Об этом сообщило министерство транспорта Казахстана в официальном Telegram-канале.

«По прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев», — уточнили в ведомстве.

Черные ящики разбившегося воздушного судна были отправлены в Бразилию. Комментируя ситуацию, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что такое решение было принято для обеспечения объективности расследования.

Крушение пассажирского самолета Embraer, принадлежавшего компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), произошло утром 25 декабря в казахстанском городе Актау. Воздушное судно, следовавшее из Баку в Грозный, рухнуло на территории местного аэропорта. Незадолго до падения экипаж лайнера запросил экстренную посадку.

По информации МЧС Казахстана, всего в самолете находились 69 человек. Из них выжили 29 человек.

28 декабря российский лидер Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принес ему извинения за инцидент с Embraer. Президент РФ отметил, что воздушное судно пыталось приземлиться в Грозном в тот момент, когда город был атакован украинскими дронами. В связи с этим в населенном пункте сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Впоследствии президент Азербайджана выразил уверенность, что авиакатастрофы можно было избежать. Как он сказал, для этого специалисты должны были своевременно принять меры по закрытию воздушного пространства над Грозным и принять меры для координации действий российских войск и гражданских служб.

Ранее в Казахстане анонсировали внеплановые проверки аэропортов в связи с крушением самолета.