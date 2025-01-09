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В Кремле не видели оскорбления президента Азербайджана членом ОП РФ

Песков: в Кремле не слышали об оскорблении президента Азербайджана Алиева
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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

В Кремле не слышали, не видели и не знают об оскорблении президента Азербайджана Ильхама Алиева членом Общественной палаты Владимиром Карасевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь. Мы не видели этих слов, не слышали этих слов. Внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России, реализуется Министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации МИД. Вот на это нужна ориентироваться», — сказал пресс-секретарь президента.

До этого член Общественной палаты РФ Владимир Карасев в своем Telegram-канале назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «обиженным» после того, как тот обвинил Россию в причастности к крушению пассажирского лайнера Embraer.

«На обиженных небратьях русскую водку возят», — написал Карасев.

На слова члена ОП РФ ответил глава Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов. Он назвал высказывания Карасева оскорбительными и предрек, что если он не столкнется с последствиями, это покажет уровень Общественной палаты, и «не за горами [будет] тот день, когда он может использовать подобный стиль общения и в отношении российского руководства».

Ранее Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе в Казахстане.

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