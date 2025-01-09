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В Кремле отреагировали на обвинения Алиева в связи с крушением самолета AZAL

Песков: в Москве ждут результатов расследования комиссии по крушению борта AZAL
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос журналиста, как в Москве расценивают заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, который обвинил Россию в попытках замять «историю с крушением азербайджанского самолета».

Песков подчеркнул, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев дважды созванивались по телефону, и Путин принес извинения.

«Даны необходимые поручения следственным органам, и оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. <...> Высказаны слова сожаления. Мы ждем результатов ... работы соответствующей комиссии. <...> наши специалисты оказывают полное взаимодействие», — поделился Песков.

Он уточнил, что российская сторона заинтересована в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения самолета «Азербайджанских авиалиний».

6 января Алиев заявил, что «черные ящики» с разбившегося самолета Embraer были доставлены на расшифровку в Бразилию, а не переданы Межгосударственному авиационному комитету стран СНГ, поскольку были замечены попытки сокрытия дела и выдвигались версии о врезавшихся в лайнер птицах и взрыве баллона на борту.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау.

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